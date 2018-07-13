Jabari Parker ve Bulls çok yakın!

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Chicago Bulls ve Jabari Parker'ın bir kontrat teklifi üzerinde ilerleme kaydettikleri iddia edildi.İki tarafın halen birkaç başlık üzerinde tartıştığı açıklandı.Parker sınırlı bir serbest oyuncu olduğundan ötürü, Milwaukee Bucks isterse gelen teklifi karşılayıp Parker'ı takımda tutabilir.23 yaşındaki Parker, kariyerinde iki kez ayrı ayrı çapraz bağlarından sakatlanmıştı. 2016-17 sezonunda en iyi sezonunu çıkaran Parker, oynadığı 50 maçta 20 sayı, 6 ribaund ve neredeyse 3 asist ortalama yakalamıştı.