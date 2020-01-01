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Jabari Parker opsiyonunu kullandı, Kings'de kalıyor

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Sacramento Kings forveti Jabari Parker, 2020-21 sezonundaki 6.5 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak Kings'de kalacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre Sacramento Kings forveti Jabari Parker, 2020-21 sezonundaki 6.5 milyon dolarlık opsiyonunu kullanarak Kings'de kalacak.

Parker, geçtiğimiz sezonun çoğunda Atlanta Hawks ile oynamış ve 32 maçta 15.0 sayı, 6.0 ribaund ve 1.8 asist istatistikleri tutturmuştu.

Şubat ayındaki son takas tarihinde Kings'e gönderildikten sonra, 25 yaşındaki oyuncunun rolü azalmıştı ve Sacramento ile oynadığı altı maçta, 13 dakikanın biraz üzerinde bir sürede 8.5 sayı ve 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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