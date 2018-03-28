Jabari Parker: "Basketbol benim sığınağım"

Milwaukee Bucks forveti Jabari Parker, geçtiğimiz sezonu kapatmasına neden olan diz ameliyatını geçirdikten bir yıl sonra önümüzdeki ay parkelere dönüş yapmayı hedefliyor.



Parker, Salı günü Milwaukee'deki G League takımı Wisconsin Herd ile ikinci kez çalıştı. 22 yaşındaki oyuncu geçen sezon sakatlanmadan önce 51 maçta 20.1 sayı ortalama yakalıyordu.



"Basketbol benim sığınağım" diyen Parker, "Tekrar sahada oynamak için şansım olmasına bayılıyorum. Bu benim vazgeçemeyeceğim tek nimet." şeklinde konuştu.



Parker, Herd ekibinin yaklaşık 90 mil kuzeydoğusundaki Oshkosh'daki tesisinde, takımla tekrar çalışmayı umuyor. Bucks ile Şubat ayında bir zaman içinde de oyuna hazır olmayı umuyor:



"Tünelin sonundayım. Işığı görüyorum ve bu gerçekten çok hoş."



