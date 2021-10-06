Jaap Uilenberg'in Josef de Souza açıklaması

Jaap Uilenberg

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanıönceki gün Süper Lig'de görev yapan hakemlerle seminerde bir araya geldi. Uilenberg, yapılan rutin toplantıda "" diye hakemleri uyardı., pozisyonlar üzerinden hakemlere doğrularını ve yanlışlarını da anlatan 71 yaşındaki tecrübeli isim 8. haftada oynanan Beşiktaş-Sivas maçında Josef de Souza'nın sarı kart gördüğü pozisyonuna da değindi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "" dediği pozisyon için maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu tebrik eden Uilenberg, "" ifadesini kullandıVAR'a da uyarılarda bulunan Uilenberg, "" diye konuştu. Adana Demirspor-Antalya maçına da değinen Uilenberg, Mario Balotelli'nin attığı golde faul olduğunu ve VAR'ın devreye girmesi gerektiğini dile getirdi.Hollandalı isim, hakemlere Süper Lig'de forma giyen sorunlu oyuncuları iyi analiz yapılması ve kart konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. UEFA eğitimcisi Uilenberg, elle oynamalar, ceza alanı içinde çekmeler, topsuz alanda yapılan fauller ve kart uygulamaları ile ilgili görüntüleri de irdeledi.Çok tartışılan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının pozisyonları ise toplantının gündeminde yoktu. Öte yandan MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldiği ve Rizespor-Galatasaray maçı özelinde, hakemlerin yeni sezondaki performansı ile ilgili görüş alışverişi yaptığı öğrenildi. TFF kurmayları, ligin henüz başı olmasına karşın hakemlerin bu denli konuşulmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi.Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 63. dakikasında Josef de Souza'nın Jorge Felix'e yaptığı müdahalesi haftaya damgasını bulmuştu. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Josef'e sarı kart vermişti.MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg dün de TFF 1. Lig'de görev yapan hakemlerle bir araya geldi. Uilenberg, yaptığı video analizinde hakemlere doğru ve yanlışlarını anlattı.