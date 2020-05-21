Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnati'nin teknik direktörü oldu

MLS ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdiğini duyurdu.

Haber; AA
Jaap Stam, MLS ekibi Cincinnati'nin teknik direktörü oldu
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21 Mayıs 2020 21:44
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir." ifadesini kullandı.

Stam, son olarak Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'u çalıştırmıştı.

 
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