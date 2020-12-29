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Ja Morant'in, korkutan bilek sakatlığı!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sol ayak bileğini incitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, dün gece Brooklyn Nets'e karşı oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sol ayak bileğini incitti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiğine göre Morant'ın bileği için çekilen röntgende herhangi bir kırık gözükmedi ve gün içinde bir de MR çekilecek.

Timothe Luwawu-Cabarrot'un şut girişimine engel olmaya çalışan Morant'in, Nets forvetinin ayağının üzerine düşünce bileğini burktuğu görüldü:

Morant'in hızlıca tek ayak üzerinde sahayı terk ettiği görüldü. Kısa bir süre sonra ise tekerlekli sandalyeyle soyunma odasına götürüldü.

21 yaşındaki oyuncu daha sonra yürüme botu giyerek, takım arkadaşlarına benchte yeniden katıldı:



13 dakika sahada kalmış olan Morant 7 sayı, 3 asist ve 2 ribaund kaydetti. Memphis ise karşılaşmayı 116-111 uzatma periyodunda gelen bir galibiyetle tamamladı.


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