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Ja Morant'ten Utah potalarına 32 sayı!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, ekibinin Utah Jazz'ı 119-118 devirdiği maçta 32 sayı buldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, ekibinin Utah Jazz'ı 119-118 devirdiği maçta 32 sayı buldu.

Morant, karşılaşmayı 32 sayı, 4 ribaund, 7 asist ve 2 top çalma ile tamamladı:


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