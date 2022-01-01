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Ja Morant'ten fizik kurallarıyla dalga geçen blok!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, sabaha karşı Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta sezonun belki de en iyi bloğunu yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, sabaha karşı Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta sezonun belki de en iyi bloğunu yaptı.

Lakers guardı Avery Bradley'nin araya girmesiyle topu kaybeden Morant, hızlı hücumda Desmond Bane ile bire bir kalan Bradley'yi arkadan kovalamaya başladı.

Morant muazzam bir zamanlamaya sıçramasını ayarlayıp resmen uçuşa geçerek, Bradley'nin potaya yolladığı topu iki elle yakalamayı başardı. Elleri çemberin oldukça üst seviyesinde kalan Morant, topu oyunda tutmaktan da geri kalmadı:


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