Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant'in psikolojik danışmanlık programına girdiği ve dönüş zamanının halen belirsiz olduğu açıklandı.



Memphis yıldızı, birkaç gün önce yayınladığı özür yazısında "genel olarak stresle başa çıkmanın daha iyi yöntemlerini öğrenmeye çalışma ihtiyacı" duyduğunu belirtmişti.



Morant, 4 Mart'ta Instagram'daki canlı yayınında Denver'daki bir gece kulübünde silahını göstermişti.



Koç Taylor Jenkins, Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Ja bu sürece tamamen odaklanmış durumda ve sonraki iki maçtan sonra olacak şeylere hazır." şeklinde konuşmuştu.





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