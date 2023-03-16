Memphis Grizzlies süperstarı Ja Morant, silah olayından bu yana verdiği ilk röportajında yaptığı hareketlerden ötürü özür diledi.



ESPN'den Jalen Rose ile konuşan Morant, durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, mevzubahis silahın kendisine ait olmadığını açıkladı:



"Silah benim değildi. Ben öyle biri değilim. Şiddetin hiçbir türünü tasvip etmem ve eylemlerimin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Bir hata yaptım... ama gelecekte, herkese Ja'nın gerçekte kim olduğunu göstereceğim ve bu algıyı değiştireceğim.



Kendimi, ruhani manada uzun yıllardır olmadığım kadar iyi hissediyorum. Çok rahat olduğum bir noktadayım. Sürekli terapistlerle konuştum. Reiki tedavisi ve anksiyete nefes egzersizi uyguluyorum. Tüm bu şeyleri vücudumdan salıvermeme yardımcı olacak farklı şeyler yapıyorum."



CEZASI TOPLAM 8 MAÇ OLDU



NBA, Morant'in davranışlarının lige zarar verdiğini belirledikten sonra, geçtiğimiz gün cezasını toplamda sekiz maça çıkarmıştı ve NBA başkanı Adam Silver ise, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Ja'nın davranışı sorumsuz, pervasız ve potansiyel olarak çok tehlikeliydi. Bu tarz davranışların, özellikle ona saygı duyan genç hayranları üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, ciddi sonuçları olabiliyor. Kendisi bana tüm bunlardan dolayı içtenlikle pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ja ayrıca bu olaydan ders aldığını ve Memphis Grizzlies'e ve daha geniş NBA topluluğuna karşı yükümlülüklerinin ve sorumluluğunun sahadaki oyununun çok ötesine geçtiğini anladığını da açıkça belirtti."



Halen uzaklaştırma cezasını tamamlama sürecinde olan ve son beş maçtır takımdan uzak kalan Morant, 20 Mart Pazartesi günü Dallas Mavericks'e karşı geri dönebilir.





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