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Ja Morant, müthiş asistlerle geri döndü!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 102-99 mağlubiyette, uzun bir süreden sonra parkelere geri dönüşünü yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant, dün gece Oklahoma City Thunder'a karşı alınan 102-99 mağlubiyette, uzun bir süreden sonra parkelere geri dönüşünü yaptı.

Sol diz burkulmasıyla üç haftadan fazla bir süre kaçırdıktan sonra dönen Ja, maçta şöyle harika asistler de yaptı:

Karşılaşmada 16 sayı, 6 ribaund ve 8 asistle oynayan Morant, geri döndüğü maçta kaybetmenin sinir bozucu olduğunu, ancak tekrar parkelere döndüğü için heyecanlı olduğunu belirtti.

22 yaşındaki Morant, NBA'deki üçüncü sezonunda 24.1 sayı, 5.6 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarına sahipken, %47.7'lik bir şut isabeti oranına sahip.


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