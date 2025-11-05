Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in geleceği, takım içi disipline aykırı davranış nedeniyle aldığı bir maçlık cezanın ardından ciddi biçimde sorgulanmaya başladı.Son günlerde takas dedikoduları yoğunlaşırken, bahis şirketleri olası bir hamle gerçekleşirse Sacramento Kings'i Morant'in en muhtemel yeni durağı olarak gösteriyor.The Sacramento Bee gazetesine göre, çeşitli kaynaklar Morant'in 5 Şubat takas son tarihine kadar takas edilme ihtimalini %83 olarak değerlendiriyor. Sacramento Kings bu olasılıkta en güçlü aday konumunda.Kings genel menajeri Scott Perry'nin durumu yakından takip ettiği, ancak şu ana kadar herhangi bir resmi görüşme yapılmadığı bildirildi. Detroit Pistons, Orlando Magic ve New York Knicks dönemlerinde kadro yapılandırma konusundaki deneyimiyle bilinen Perry'nin, yüksek seviyeli oyuncularla ilgili tüm olasılıkları değerlendirdiği ifade ediliyor.Spekülasyonların artmasında Morant'in geçtiğimiz hafta takım içi disiplinsiz davranış nedeniyle bir maç ceza almasının da etkili olduğu belirtiliyor.25 yaşındaki yıldız oyun kurucu, şu anda 2027-28 sezonuna kadar geçerli beş yıllık 197 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılında bulunuyor ve bu sezon 39,5 milyon dolar kazanıyor.Bir dönem NBA'in en heyecan verici genç oyuncularından biri olarak görülen Morant'in performansı bu sezon düşüşte. Şu ana kadar 20,4 sayı, %39,3 saha isabeti ve yalnızca %13,9 üçlük yüzdesi ile oynuyor.Saha içindeki düşüşünün yanı sıra, Morant'in saha dışı problemleri de dikkat çekiyor. 2023 yılında iki farklı silah görüntüleme olayı nedeniyle toplam 33 maç cezalı kalmıştı.