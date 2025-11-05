05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Ja Morant'in takas söylentilerinde yeni iddia Kings!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in geleceği, takım içi disipline aykırı davranış nedeniyle aldığı bir maçlık cezanın ardından ciddi biçimde sorgulanmaya başladı.

calendar 05 Kasım 2025 11:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Ja Morant'in takas söylentilerinde yeni iddia Kings!
Son günlerde takas dedikoduları yoğunlaşırken, bahis şirketleri olası bir hamle gerçekleşirse Sacramento Kings'i Morant'in en muhtemel yeni durağı olarak gösteriyor.

Son günlerde takas dedikoduları yoğunlaşırken, bahis şirketleri olası bir hamle gerçekleşirse Sacramento Kings'i Morant'in en muhtemel yeni durağı olarak gösteriyor.

The Sacramento Bee gazetesine göre, çeşitli kaynaklar Morant'in 5 Şubat takas son tarihine kadar takas edilme ihtimalini %83 olarak değerlendiriyor. Sacramento Kings bu olasılıkta en güçlü aday konumunda.


Kings genel menajeri Scott Perry'nin durumu yakından takip ettiği, ancak şu ana kadar herhangi bir resmi görüşme yapılmadığı bildirildi. Detroit Pistons, Orlando Magic ve New York Knicks dönemlerinde kadro yapılandırma konusundaki deneyimiyle bilinen Perry'nin, yüksek seviyeli oyuncularla ilgili tüm olasılıkları değerlendirdiği ifade ediliyor.

Spekülasyonların artmasında Morant'in geçtiğimiz hafta takım içi disiplinsiz davranış nedeniyle bir maç ceza almasının da etkili olduğu belirtiliyor.

25 yaşındaki yıldız oyun kurucu, şu anda 2027-28 sezonuna kadar geçerli beş yıllık 197 milyon dolarlık kontratının üçüncü yılında bulunuyor ve bu sezon 39,5 milyon dolar kazanıyor.

Bir dönem NBA'in en heyecan verici genç oyuncularından biri olarak görülen Morant'in performansı bu sezon düşüşte. Şu ana kadar 20,4 sayı, %39,3 saha isabeti ve yalnızca %13,9 üçlük yüzdesi ile oynuyor.

Saha içindeki düşüşünün yanı sıra, Morant'in saha dışı problemleri de dikkat çekiyor. 2023 yılında iki farklı silah görüntüleme olayı nedeniyle toplam 33 maç cezalı kalmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
