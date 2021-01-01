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Ja Morant'in belgeseli çıkıyor!

Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in NBA'deki ilk yılının, önümüzdeki ay yayınlanacak bir belgesel serisine konu olacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in NBA'deki ilk yılının, önümüzdeki ay yayınlanacak bir belgesel serisine konu olacağı bildirildi.

Morant, NBA'deki ilk yılının nasıl geçtiğini herkese anlatmanın gerekli olduğunu düşündüğünü, şu sözlerle açıkladı:

"Çaylak sezonumun nasıl geçtiğini anlatmak önemliydi. Neler yaşadığımızı ve bu noktaya gelmek için benim neler yaşadığımı anlatmak adına farklı sesleri bir araya getirmek istedim."

'Promiseland' adlı altı bölümlük seri, 3 Haziran'da video yayın platformu Crackle'da gösterime girecek. Film yapımcısı Dexton Deboree tarafından yaratılıp yönetilecek seride, Morant'in annesi Jamie, babası Tee; büyükannesi Sandra Dawson, AAU koçu Bryan Brown, ve Murray State'ten koçu Matt McMahon gibi isimler yer alacak.


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