Memphis Grizzlies yıldızı Ja Morant'in, kontratındaki 30 milyon doları aşan All-NBA bonuslarını kaçırabileceği bildirildi.



Instagram'da yaptığı canlı yayında bir striptiz kulübündeyken silahını gösterdikten sonra Grizzlies tarafından uzaklaştırma cezası alan Morant'in takımdan uzakta geçirdiği süre, kendisi için büyük mali kayıplara sebebiyet verebilir.



Birden fazla rapora göre Morant, bu sezon MVP, Yılın Savunmacısı veya All-NBA takımlarına seçilme başarısını gösteremezse, gelecekteki kazancı içinden yaklaşık 30 milyon dolar kaybedebilir.



Grizzlies ekibi, önümüzdeki sezon başlayacak mevcut uzatma kontratı beş yıllığı 194.3 milyon dolar değerinde olan Morant'e, maaş sınırının yüzde 25'ini veriyor. Ancak Memphis yıldızı yukarıdaki başarılardan birine ulaşması dahilinde, 'Designated rookie extension' maddesinin devreye girmesiyle, maaş sınırının yüzde 30'unu almaya hak kazanıyor (beş yıllığı 233,1 milyon dolar).





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