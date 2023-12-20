NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan dört karşılaşmayla devam etti.



GRIZZLIES 115-113 PELICANS



Memphis Grizzlies, Smoothie King Center'da New Orleans Pelicans'ı 115-113 mağlup etti.



Uzaklaştırma cezası nedeniyle sezonun ilk 25 maçını kaçırdıktan sonra Grizzlies formasıyla sezon siftahını yapan Ja Morant, 34 sayı, 8 asist, 6 ribaund ve 2 top çalmayla oynadığı karşılaşmanın son saniyesinde maçı kazandıran basketi bularak, Memphis'i galibiyete taşımış oldu. Desmond Bane 21 sayı ve 5 asistle oynarken, Jaren Jackson Jr. 24 sayı, 6 ribaunt ve 3 blok kaydetti.



Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 6 asist, 4 ribaund ve 3 top çalma kaydetti. Zion Williamson 13 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynarken, Jonas Valanciunas 22 sayı ve 14 ribaundla oynadı.



BUCKS 132-119 SPURS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da San Antonio Spurs'ü 132-119 yendi.



Bucks'ta Damian Lillard 40 sayı, 4 asist, 3 ribaunt ve 3 top çalmayla maçın en skorer ismi oldu. Giannis Antetokounmpo 11 sayı, 16 asist ve 14 ribaundla triple-double performansına imza atarken, Bobby Portis 23 sayı ve 10 ribaundla, Khris Middleton 17 sayı, 4 asist, 3 ribaund ve 1 top çalmayla, Brook Lopez ise 14 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 6 blokla oynadı.



Victor Wembanyama'nın sağ ayak bileğindeki ağrı sebebiyle Spurs adına forma giymediği maçta, Keldon Johnson 28 sayı, 12 ribaundlık double-double'ıyla takıma liderlik eden isim oldu. Zach Collins 22 sayı, 8 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma kaydetti. Temsilcimiz Cedi Osman 10 sayı buldu.



WARRIORS 132-126 CELTICS



Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği Boston Celtics'i 132-126 mağlup etti.



Stephen Curry 33 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle Warriors'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Klay Thompson 24 sayı, 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynarken, Jonathan Kuminga 17 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.



Celtics cephesinde Derrick White 30 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 3 blokla mücadele etti. Jaylen Brown 28 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 1 blokla maçı tamamlarken, Jayson Tatum 15 sayı, 8 ribaund, 7 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



TRAIL BLAZERS 109-104 SUNS



Portland Trail Blazers, Moda Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 109-104 devirdi.



Anfernee Simons 23 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle Trail Blazers'ın en skorer oyuncusuydu. Jerami Grant 22 sayı, 4 asist ve 2 blok kaydetti. DeAndre Ayton 16 sayı, 15 ribaund ve 3 asistle, Malcolm Brogdon ise 14 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Suns'ta Kevin Durant 40 sayı, 4 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla oynamış olsa da, bu galibiyet için yeterli olmadı. Devin Booker 26 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle oynarken, Grayson Allen 11 sayı, 9 ribaund ve 2 top çalmayla, Jusuf Nurkic ise 9 sayı, 13 ribaund, 3 asist, 2 üst oynama ve 2 blokla maçı tamamladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU