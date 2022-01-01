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Ja Morant 52 sayı attı, yine kariyer rekorunu kırdı!

Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, ekibinin San Antonio Spurs'ü 118-105 mağlup ettiği maçta 52 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant, ekibinin San Antonio Spurs'ü 118-105 mağlup ettiği maçta 52 sayı atarak kariyer rekorunu kırdı.

Bir önceki maçta attığı 46 sayıyla da kariyer rekoru kırmış olan Morant, üst üste oynadığı iki maçta kariyer rekorlarına ulaşmış oldu.

Morant şu anda Grizzlies tarihinde bir maçta en çok atılan ilk, ikinci, dördüncü ve beşinci en yüksek sayı miktarına sahip.

Maçtan sonra Bally Sports'a konuşan Morant, "50'ye yaklaştığımda takım arkadaşlarım devam etmemi söylediler ve son bölümde topu sürekli bana attılar." ifadelerini kullandı.

YALNIZCA 52 ATMADI, ŞOV DA YAPTI!

Karşılaşmada 22/30 şut isabetiyle bulduğu 52 sayıyı şov yaparak sergilemiş olan Morant, ikinci çeyrekte Spurs pivotu Jakob Poeltl'ı posterleyerek, sezonun en iyi smaçlarından birine imza attı.

Ja birkaç dakika sonrasında ise, Steven Adams'tan aldığı tam saha pasını havada yakalayıp 0.4 saniye kala potaya yollayarak isabet bulmayı başardı ve yakın zamanda unutulmayacak bir ana daha öncülük etmiş oldu.

Bu zaferle sezonda 43-20 derecesine yükselen Grizzlies ekibi, son 10 maçında sekizinci galibiyetini aldı ve Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alan Golden State Warriors'ın yalnızca bir maç gerisine oturdu.


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