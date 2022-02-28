J4 MTA Açık 1'de Birtan Duran-Tuncay Duran şampiyon oldu

J4 MTA Açık 1'de Birtan Duran-Tuncay Duran, çift erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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J4 MTA Açık 1'de Birtan Duran-Tuncay Duran şampiyon oldu
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28 Şubat 2022 14:20
Antalya'da düzenlenen J4 MTA Açık 1'de Birtan Duran-Tuncay Duran, çift erkeklerde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, kentte süren organizasyonda sporcuların başarılı sonuçlar elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, organizasyonda Birtan Duran-Tuncay Duran, çift erkeklerde şampiyon, Ada Kumru tek kızlarda ikinci, Simay Keleş-Ada Kumru'nun da çift kızlarda ikinci olduğu kaydedildi.

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