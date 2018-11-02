J.R. Smith'e NBA yönetiminden ceza gelebilir

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NBA yönetiminin, Cleveland Cavaliers guardı J.R. Smith'in basına açık bir şekilde takas istediğine dair yorum yaptığı için ceza vermesi bekleniyor.Smith'e geçtiğimiz gün bir muhabir tarafından takas isteyip istemediğine dair soru sorulmuş, Smith bu soruya "Evet. Biliyorlar. Beni burada istemiyorlar, yani biliyorlar." cevabını vermişti.Smith şu anda rotasyon dışında bulunuyor ve Cavaliers'in ön ofisiyle bir takas bulana kadar ekibi terk etme olasılığını konuştuğu söylendi.Smith, bu sezon 14.7 milyon dolar maaş alacak.