NBA'in eski oyuncularýndan J.R. Smith, lige geri dönme arzusunu paylaþtý.



Smith þu anda North Carolina A&T Eyalet Üniversitesi'ndeki golf takýmýnýn bir parçasý olsa da, NBA'e geri dönmeye açýk olduðunu belirtti.



Legion Hoops'un Twitter hesabý, Smith'in ESPN'e herhangi bir takýmýn "ekstra bir þutöre" ihtiyacý olmasý durumunda "müsait" olduðunu açýkladýðý ifadeleri þu þekilde aktardý:



"Bir takýmýn fazladan þutöre ihtiyacý olursa, ben hazýrým."



Kariyeri boyunca üçlükçü ve savunmacý rolünü üstlenmiþ ve 2012-13 sezonunda Yýlýn Altýncý Adamý ödülünü kazanmýþ olan Smith, 2016'da Cleveland Cavaliers ve 2020'de ise Los Angeles Lakers ile kazandýðý iki þampiyonluk yüzüðüne sahip.



