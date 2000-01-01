J.R. Smith, o adamı dövdüğü için "kendisini hayal kırıklığına uğratmış"

Serbest oyuncu JR Smith, George Floyd protestolarında arabasının camını kıran yağmacıyı dövdüğü için "kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" itiraf etti.



Smith'in Los Angeles'ta arabasına zarar veren bir yağmacıyı döverken görüldüğü video görüntüleri dolaştıktan bir gün sonra, eski NBA guardı, olayla ilgili "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.



Pazar günü Los Angeles şehrine yayılan protestoların ortasında Smith, park etmiş aracının camlarını kırmaya çalışan siyah elbiseli beyaz bir adamı yakalamıtı. Video, Smith'in yağmacıyı yerde birkaç kez tekmelemediğini ve yumrukladığını gösteriyordu.



Smith, mahallesindeki barışçıl protestoculara su dağıttıktan sonra dönerken, mevzubahis adamı arabasına zarar verirken gördüğünü açıkladı. Smith ayrıca, sokakta yaşayan tek Afroamerikalı kişi olduğunu da ekledi.



Instagram hakkında olayla ilgili ilk yorumunda, Smith duygularını şöyle paylaşmıştı:



"Şu anda hepinizin bilmenizi istiyorum, bu olayı başka siz bir yerde görmeden önce ben anlatayım. Bu nereye gittiğini bilmeyen küçük lanet olası beyaz çocuklardan biri, aracımın camını kırdı. Aracıma zarar verdi. Burası bir yerleşim alanı. Hiç mağaza yoktu. Eğer videosu çıkarsa ve hepiniz görürseniz, onu kovaladım ve dövdüm. Penceremi kırmıştı. Bu bir nefret suçu değil. Benimle bir sorunu olmayan hiç kimseyle sorunum yok. Lanet olası sistemde bir sorun var. Bu kadar."



"34 YAŞINDA ADAMIM..."



Bu açıklamasından bir gün sonra J.R., pişmanlığını şöyle dile getirdi:



"Olayı gördüğümde gözüm dönmüştü. Sonra kendimi kaybettim. İnsanlar uğramamam gerektiğini söylese de, yine de kendimi hayal kırıklığına uğrattım."



"Ben 34 yaşında adamım. Evde dört tane küçük kızım var. Doğru ya da yanlış olsun, babalarının böyle bir şey yapabildiğini görmelerini istemiyorum."



"Eski durumundan çıkıp güzel bir mahalleye taşınabilen ve yapmak istediği şeyleri yapabilen tek siyah kişinin, arabasının camını, hiç bilmeden kırdı. İnsanlar ne yaptığını veya neden yaptığını bile bilmeden, sürekli böyle şeyler yapıyorlar. Bu sadece rastgele oluşan bir aptallık eylemiydi ve hakkını veriyorum. Ancak onu dövmüş olmam da benim için rastgele bir aptallık eylemiydi."



Smithi en son NBA'de 2019 yılında Cleveland Cavaliers'da forma giymişti.



