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J.R. Smith, NBA'e dönmek istiyor!: "Numaram değişmedi..."

Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, NBA'e dönme arzusunu dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu J.R. Smith, NBA'e dönme arzusunu dile getirdi.

KOVID-19 ligi kasıp kavururken, NBA umudu olan bazı oyuncular yakın zamanda büyük ligde forma giyme şansı buldu.

Lige katılma umudu olan bu oyuncular arasında yer alan Smith, Twitter'da NBA'e dönmek adına şansını şu şekilde denedi:

"Kimin oynamak istediğini görmek için 10 günlük kontratlar veriyorsanız, ben de halen istekliyim ve basketbol oynamak istiyorum. Telefon numaram değişmedi."

Kariyeri boyunca ortalama %37.3 üçlük isabeti yakalamış olan 36 yaşındaki J.R., doğru takımda değerli olduğunu kanıtlayabilir.


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