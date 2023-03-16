Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, eski takım arkadaşı J.R. Smith'in NBA sonrası üniversitedeki golf kariyerine geçişine odaklanan bir belgesel dizisinin yardımcı yapımcılığını üstleneceği bildirildi.



James'in UNINTERRUPTED platformu, Smith'in golf takımında oynayıp üniversite eğitimini sürdürürken, NBA'den North Carolina A&T'ye geçişini anlatan dört bölümlük bir Amazon Prime Video belgesel dizisi hazırlıyor.



Deadline'dan Peter White'a göre 'Redefined: J.R. Smith' isimli seri, 4 Nisan'da start alacak ve James, arkadaşı ve iş ortağı Maverick Carter ile birlikte yönetici yapımcı olacak.



37 yaşındaki Smith, 2004 NBA Draftı'nda 18. sıradan seçilmiş ve sırasıyla New Orleans Hornets, Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers ve Los Angeles Lakers formalarıyla 16 sezon geçirmişti.



Smith, biri 2016'da Cavaliers ile ve biri de Lakers ile 2020'de olmak üzere LeBron ile iki şampiyonluk kazanmıştı.





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