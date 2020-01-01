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J.R. Smith, dövdüğü adamdan ötürü ceza almayacak

Serbest oyuncu J.R. Smith'in Los Angeles'ta arabasına zarar vermeye çalışan adamı dövdüğünden ötürü, cezai suçlamalarla karşılaşmasının beklenmediği söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu J.R. Smith'in Los Angeles'ta arabasına zarar vermeye çalışan adamı dövdüğünden ötürü, cezai suçlamalarla karşılaşmasının beklenmediği söylendi.

Smith, geçen hafta Los Angeles'ta arabasını tahrip ettiği iddia edilen bir adamı döverken videoya alınmıştı. Ancak ortaya çıktığı üzere, Smith'in cezai suçlamalarla karşı karşıya kalması pek olası gözükmüyor.

TMZ Sports'taki habere göre:

"Kolluk kuvvetlerinin açıklamasına göre kurban polise gitmemiş, herhangi bir rapor sunulmamış ve bu noktada bunun gerçekleşmesi çok muhtemel gözükmüyor. Kaynaklarımız bize herhangi bir kurbanın ön plana çıkıp, 34 yaşındaki oyuncudan şikayetçi olmadığını söylediler."

Rastgele vandalizm eylemi, Los Angeles'taki George Floyd protestolarının bir parçası olmuştu. Smith'in arabasıyla uğraştığı vandal, çok kötü bir şekilde yakalanmıştı.

Smith ise sonrasında hatalı olduğunu söylemiş ve sakinliğini koruyamadığı için özür dilemişti.


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