Los Angeles Lakers guardı J.R. Smith, bir muhabir yeni takım arkadaşı Dion Waiters ile takas geçmişini sorduğunda "tartışma çıkarmaya çalışma" ifadesini kullandı.



Bir medya oturumu sırasında, Waiters'a ikilinin 2015'te büyük bir takasın parçası olduktan sonra, Lakers'ta Smith ile yeniden bir araya gelmenin nasıl hissettirdiği soruldu.



Smith, soruyu soran The Athletic'den Joe Vardon'a şu yanıtı verdi:



"Tartışma çıkarmaya çalışma Joe."



28 yaşındaki Waiters, 2012 NBA Draftı'nda Cleveland Cavaliers tarafından dördüncü sıradan draft edilmişti.



Bununla birlikte, Cavaliers, 2015'te takımın süperstarı LeBron James ile şampiyonluk kazanma şansını desteklemek için, kendisini üç takımlı bir takasta, ekipten göndermişti.



Takasın dahil olduğu üç ana oyuncu Waiters, Smith ve Iman Shumpert'tı. Cavs, New York Knicks'ten Smith ve Shumpert'i alırken, Cavs de Oklahoma City Thunder'a Waiters'ı yollamıştı.



34 yaşındaki Smith, 2015'ten 2018'e kadar Cavs'de oynamıştı. Bu süre zarfında dört NBA Finali görmüş ve 2016'da bir şampiyonluk kazanmıştı.



Bu sırada Waiters da ligde sürekli takım değiştirmişti ve 2016-17 sezonunda 15.8 sayı, 4.3 asist ve 3.3 ribaund ortalamaları ile oynadığında, Miami Heat'te kendini gösterebilmişti.



Şimdi Smith ve Waiters, Los Angeles'ta James ile yeniden bir araya geldiler. Bu üçlü, Orlando'da 2020 şampiyonluğunu kazanmak için hazırlanıyorlar.



