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J.J. Redick, şampiyonluğa yarışan bir takımda oynamak istiyor

Serbest oyuncu JJ Redick, gelecek sezon şampiyonluk için yarışan bir takımda forma giymeyi planladığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu JJ Redick, gelecek sezon şampiyonluk için yarışan bir takımda forma giymeyi planladığını söyledi.

Redick, antrenman kampları başlayana kadar herhangi bir takımla sözleşme imzalamayacağını ve 2021-22 sezonunda şampiyonluk için yarışan bir takıma katılmak istediğini açıkladı.

Redick, 'The Old Man and The Three' isimli podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek sezonla ilgili herhangi bir karar vermek için acelem yok. Sezon bittiğinde de öyle düşünmüştüm, şimdi de öyle düşünüyorum. Şu anda odaklandığım şey yalnızca ailemle takılmak ve yaz döneminin tadını çıkarmak.

Ve önümüzdeki sezon hangi takımda ve hangi şehirde olacağımıza dair kararı, muhtemelen iki veya üç ay içinde vereceğiz. Ama hemen hemen kesin olarak söyleyebilirim ki, sezon öncesinde bir antrenman kampında yer almayacağım.

Sezonun bir noktasında bir takıma katılacağım ve yılı tamamlayıp bir şampiyonluk kazanmaya çalışacağım. Planım bu."

Redick, New Orleans Pelicans ve Dallas Mavericks formaları giydiği geçtiğimiz sezonda 7.4 sayı, 1.5 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları tutturmuştu.


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