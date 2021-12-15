İzzet Karakulak: "Puan kaybına tahammülümüz yoktu"

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olan Balıkesirspor Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak, ilk yarı ile ikinci yarının tamamen farklı geçtiğini söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzzet Karakulak: 'Puan kaybına tahammülümüz yoktu'
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15 Aralık 2021 20:11
Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olan Balıkesirspor Yardımcı Antrenörü İzzet Karakulak, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İlk 45 dakikada çok dirençli, savaşçı bir oyun sergilediklerini, rakiplerine hemen hemen hiç pozisyon vermediklerini hatta ceza sahalarına yaklaştırmadıklarını ifade eden Karakulak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İkinci yarıda savunma oyuncumuz takılıp yere düşünce kırılma noktası yaşadık. Maalesef golü yedik. Gol yedikten sonra maalesef oyunu riske etmek zorunda kalıyorsunuz. Ligin son sırasındayız. Buraya muhakkak galibiyet parolasıyla gelmiştik. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. Artık bu müsabakayı unutup hafta sonu oynayacağımız Altınordu müsabakasına hazırlanmamız gerekiyor. O müsabakayı kazanıp, hedeflediğimiz galibiyete ulaşıp devreyi bu şekilde tamamlayacağız."


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