İZVAK'a Hüseyin Eroğlu ziyareti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yılport Samsunspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) üyeleriyle bir araya geldi.



Eroğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, İzmirli olarak başarı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Her ne kadar Samsunspor ile hayalim olan Süper Lig'e çıksak da bugünlere gelmemde İzmir futbol camiasının payı büyüktür. Bu nedenle sevincimi ilk olarak vakıf ve danışma kurulu üyesi olmaktan onur duyduğum değerli İZVAK Yönetim Kuruluyla paylaşmak istedim." diye konuştu.



İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ise Eroğlu'nun teknik adamlık kariyerindeki yükselişine hep birlikte şahitlik ettiklerini, tecrübeli teknik adamın Samsunspor'daki başarısının tesadüf olmadığını kaydetti.



Eroğlu'nun kısa sürede Türk futbolunun en tepesinde ve Avrupa'da İzmir'i temsil edeceğine inandığını belirten Erten, "Kendisiyle gurur duyuyoruz. Yolu açık olsun." ifadelerini kullandı.





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