İzmit Körfezi'nde kürek çekerek stres atıyorlar

zmit Sümerspor Kürek Kulübünce Kocaeli'de açılan "hobi küreği" bölümü, farklı meslek gruplarında çalışan onlarca kişiye her sabah spor yaparak iş stresini azaltma ve güne zinde başlama imkanı sunuyor.



İzmit ilçesinde 6 yıl önce kurulan ve girdikleri yarışmalarda birçok derece alan kulübün başkanı ve antrenörü Ümmet Subaşı, sponsorluk konusunda yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kulübe ek gelir kazandırmak amacıyla "hobi küreği" bölümü açtı.



Bölüme kaydolan avukattan mühendise, doktordan hemşireye, polisten tiyatro oyuncusuna, öğretmenden seramik sanatçısına kadar her meslek grubundan 80 kişi, Subaşı öncülüğünde eğitmen ve lisanslı sporcuların yardımıyla işe gitmeden önce her sabah İzmit Körfezi'nde kürek çekiyor.



Kuş sesleri eşliğinde güneşin doğuşu sırasında spor yapan kürekseverler, iş stresinden uzaklaşarak ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor.



- "40 yaşından sonra Türkiye şampiyonu olan arkadaşlarımız var"



İzmit Sümerspor Kürek Kulübü Başkanı Subaşı, AA muhabirine, deniz küreğinde son 4 yıl ülkenin en başarılı kulübü olduklarını anlattı.



Kürek sporunun maliyetli olduğunu, sürekli sponsor arayışı içinde bulunduklarını aktaran Subaşı, "hobi küreği" bölümüyle yaş sınırı olmadan her meslek grubundan insana sporu tanıtmaya devam ettiklerini söyledi.



Eğitim karşılığında aldıkları bağışlarla kulübü idare ettiklerini belirten Subaşı, "Şu an geldiğimiz nokta gayet iyi. Rekreatif amaçlı hobi küreği yapan 20 ile 62 yaş arası 80 kişi var. Bunlardan 46'sının lisansı var ve ulusal yarışmalara katılıyoruz. Düşünün, 40 yaşından sonra kürek gibi zor bir sporu öğrenip, ulusal yarışmalara girerek Türkiye şampiyonu olan arkadaşlarımız var. Bu da onlara ayrı şevk veriyor." dedi.



Subaşı, katılımcıların çalışan kesimden olduğu için antrenmanların sabah çok erken saatlerde yapıldığını aktararak, "Arkadaşlarımızın antrenmanlarını yaptıktan sonra rahatlıkla işlerine yetişebilecek vakitleri kalıyor. Sabah 05.30'dan 07.30'a kadar çalışmalarımız devam ediyor. Antrenman sonrası çok rahat şekilde evlerine gidip, kahvaltılarını yaparak işlerine yetişebiliyorlar. Çok mutlular ve memnunlar." diye konuştu.



Ümmet Subaşı, verdikleri hizmetin yaşam kalitesine katkı, zindelik sağladığını dile getirerek, şunları söyledi:



"Kalça protezi bulunan bir kişi 'Acaba yapabilir miyim?' dedi ve bir yıl içinde müsabakalara katılan, derece elde eden lisanslı sporcumuz oldu. Yine özel hastanede kadın doğum uzmanı sporcumuz var. Zor ameliyatları olduğu gün önce buraya geldiğini söylüyor. Stres attığını, sabah kürek çekerek kendisini rahatlattığını, psikolojik olarak rahatladığını ve defalarca antrenmandan sonra 'Şimdi ameliyata gidebilirim.' dediğini biliyorum. Tam tersi de olabiliyor. Zor ameliyatlardan, yoğun günden çıktıktan sonra stres atabiliyor. Çünkü doğayla baş başa, iç içesiniz. Hem bedensel efor sarf ediyor hem beyninizi boşaltıyorsunuz. Eklemler ve tüm kas grupları sağlıklı çalıştığı için vücut çok daha zinde ve sağlıklı olabiliyor."



- Tekneden inip adliye koridorlarına koşuyor



Avukat Yeşim Azak da yeni başladığı küreğin hem zihinsel hem bedensel açıdan üzerlerindeki stresi azaltmak için keyifli ve verimli bir spor olduğunu söyledi.



Sabah suda olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Azak, "Yaklaşık 1 saat öğrenmek için antrenman yaptık. Keyifli ve verimli geçti, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edeceğim. Buradan duruşmaya geçeceğim, arka arkaya iki duruşmam var." diye konuştu.



Salgın sürecinde sıkıldığı için spora başlayan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ebe Esra Kolat (44) ise severek yaptığı kürekte Ankara'daki şampiyonada gümüş ve bronz madalya kazandıklarını dile getirdi.



"Bu bizi daha çok teşvik ediyor." diyen Kolat, "Lisansımı aldım, madalya kazanmaya başladık. O yüzden çok mutluyum. Herkese söylüyor, arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. İnsanlar 'Erken kalkacağız, yorulacağız.' diye düşünüyor. Evet yorucu spor, çok kolay değil ama bir o kadar da doğa içinde, doğayla baş başa olmak ve spor yapmak zindelik veriyor. Bana çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.



Yaşın önemli olmadığını ve herkesin bu sporu deneyimlemesini istediğini kaydeden Kolat, bu spora başlamanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.



- Ev hanımı Memiş: "Korkmasınlar. Biz yüzme de bilmiyoruz"



Zor ikna ettiği 3 kızı ve bir arkadaşıyla iki aydır kürek çeken 59 yaşındaki ev hanımı Emine Memiş de "Spor yapıyor, temiz hava alıyor, yorgunluğumuzu atıyor, güzel vakit geçiriyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Denizin üstünde olmak güzel, insana huzur veriyor. Herkese öneriyoruz, çok kolay, korkmasınlar. Biz yüzme de bilmiyoruz." diye konuştu.



Annesine eşlik etmek amacıyla küreğe başladığını anlatan mimarlık öğrencisi Ecren Şahin (20) ise rahatlatıcı bir spor olduğunu kaydetti.





