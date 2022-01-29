İzmit Belediyespor, Elazığ'ı farklı geçti!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 90-74 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmit Belediyespor, Elazığ'ı farklı geçti!
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29 Ocak 2022 19:06
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında UMF Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.

Mücadele UMF Yapı İzmit Belediyespor'un 90-74'lük galibiyetiyle sonuçlandı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Tolga Edis, Batuhan Kümükoğlu, Yarkın Keskin

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 14, Gülse Uğur 8, Nuran Tutsak, Melisa Korkmaz 8, Solopova 8, Fields 31, Mircheva 9, Higgins 12

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır, Şuğranur Hatice Sönmez 10, Esma Çelen Türk 4, Vintsilaiou 17, Nur Nihan Dabakoğlu 6, Melike Yalçınkaya 19, Modiri 18

1. Periyot: 20-28

Devre: 42-41

3. Periyot: 66-56

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