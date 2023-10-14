İzmit Belediyespor deplasmanda farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 104-70 yendi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mehmet Burak Anlatıcı, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 4, Tolefree 31, Sena Işık, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 15, Elanur Demir 4, Şara Baş 3
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 44, Ivanova 2, Calhoun 10, Derya Kavak 4, Hande Kuzu 5, Özge Özışık 4, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 5, Nared 27, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3
1. Periyot: 27-24
Devre: 41-48
3. Periyot: 57-75
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Mehmet Burak Anlatıcı, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Öykü Canlıel 4, Tolefree 31, Sena Işık, Betül Kutlu 8, Nuran Tutsak 5, Öykü Taşkın 15, Elanur Demir 4, Şara Baş 3
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 44, Ivanova 2, Calhoun 10, Derya Kavak 4, Hande Kuzu 5, Özge Özışık 4, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı 5, Nared 27, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 3
1. Periyot: 27-24
Devre: 41-48
3. Periyot: 57-75