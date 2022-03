İzmit Belediyespor'da hedef, ligde kalabilmek

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattında yer alan UMF Yapı İzmit Belediyespor, ligde kalmaı hedefliyor.



Ligde 27 puanla 13. sırada yer alan İzmit temsilcisi, kazanacağı puanlarla düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veriyor.



Başantrenör Hasan Fırat Okul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında düşük bir bütçeyle kurulduklarını belirtip, şu anda ligde sondan ikinci olarak yer almalarına rağmen üst sıralarındaki 2 takımdan biriyle aynı sayıda maç kazandıklarını, diğeriyle de 1 galibiyet farkı bulunduğunu söyledi.



Matematiksel olarak o takımların üstüne çıkabileceklerini ifade eden Okul, ellerinden gelenin en iyisini yapmak için çalıştıklarını kaydetti.



Okul, çok iyi işler yaptıklarını, bazı maçlarda başa baş oynadıklarını ve kaybettiklerini ama bunların bir başarı olduğunu dile getirerek, "Aslında bütçe ve kadro olarak bakıldığı zaman rakiplerimiz bizim çok üstümüzde." dedi.



"Sahaya çıkıp en iyisini yapmak için çalışacağız"



İzmit'te salon problemi olduğunu, farklı yerlerde antrenman yaptıklarını aktaran Okul, destek gelirse maddi anlamda rahatlayacaklarını düşündüklerini kaydetti.



Okul, sıralamada bir üstlerinde yer alan Antalya 07 Basketbol'la deplasmanda önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Sahaya çıkıp en iyisini yapmak için çalışacağız. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Oranın havası, şartları ve yol yorgunluğunu önceden bertaraf etmek adına Antalya'ya erken gideceğiz. Bu maçı kazanmamız veya kaybetmemizle her şey bitmiyor. Her iki durumda da sonraki maçlara bakılacak." diye konuştu.



Bugüne kadar oyuncuların ellerinden geleni sahaya yansıttığını anlatan Okul, şöyle devam etti:



"Sezona başlarken hedefimiz netti. Ligde 14 takım var ve 12. olalım yeter. Yani düşen iki takımdan biri olmayalım. Tabii sezon başında bizim için çok değerli Gabriela Marginean'ın çapraz bağının kopması her şeyi alt üst etti. Çünkü maddi olarak iyi olamayınca, tekrar o seviyede bir oyuncu alamadık. Ondan sonra paramız doğrultusunda oyuncu alabildik. Bu işler böyle maalesef. O durum bizi çok ciddi sekteye uğrattı."



Ligde kalan haftalarda Fenerbahçe Safiport ve Galatasaray'la da karşılaşacaklarını belirten Okul, "Gerçekçi bakmak gerekirse bunlar zor maçlar. Hatayspor'u deplasmanda elimizden kaçırdık. Nesibe Aydın'la da oynayacağız. Bunlar bizim için 'Her şey olabilir' denebilecek maçlar. Daha önce ilk yarı oynadığımız maçlar son toplarla döndü. Onları yakalamak için sınırları zorluyoruz. Bu çocuklar ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Bundan sonra maç maç gideceğiz. Umarım iyi olur." ifadelerini kullandı.



Sığırcı: "Bu kötü durumdan çıkmak istiyoruz"



Takım kaptanı Emel Sığırcı, rekabetçi bir ekip olduklarına dikkat çekip, bazı maçları tecrübe eksikliği nedeniyle kaybettiklerini dile getirdi.



Kalan maçlarda galip gelmek için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Sığırcı, "Rakipleri iyi analiz ediyoruz. Bir galibiyet serisi yakalayıp, bu kötü durumdan çıkmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.









