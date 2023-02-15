İzmirspor'dan depremzede çocuklar için örnek hamle

Süper Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, depremzede çocuklara kapılarını açtı.

Haber; DHA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İzmirspor'dan depremzede çocuklar için örnek hamle
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2023 16:28
İzmir'in köklü kulüplerinden Süper Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, depremzede çocuklara kapılarını açtı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi ile mağdur olan çocuklarımizın sosyal, psikolojik ve sportif anlamda olağan yaşama adaptasyonlarına katkı sağlamak amacıyla İzmir iline gelecek depremzede çocuklarımızı Bahçelievler kulüp binamızda faaliyet gösteren 6-12 yaş futbol, 5-10 yaş cimnastik, her yaş grubundan tekvando, voleybol ve basketbol spor okullarımıza hiçbir karşılık beklemeden davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ