İzmirspor'dan depremzede çocuklar için örnek hamle

İzmir'in köklü kulüplerinden Süper Amatör Lig temsilcisi İzmirspor, depremzede çocuklara kapılarını açtı.



Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi ile mağdur olan çocuklarımizın sosyal, psikolojik ve sportif anlamda olağan yaşama adaptasyonlarına katkı sağlamak amacıyla İzmir iline gelecek depremzede çocuklarımızı Bahçelievler kulüp binamızda faaliyet gösteren 6-12 yaş futbol, 5-10 yaş cimnastik, her yaş grubundan tekvando, voleybol ve basketbol spor okullarımıza hiçbir karşılık beklemeden davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.