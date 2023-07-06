İzmirspor'da seçim heyecanı

Lacivert-beyazlıların seçimli olağanüstü genel kurulunda Başkan Nedim Topaloğlu ile geçmiş dönem başkanlarından Emin İşletir yarışacak. Her iki aday da listelerini teslim etti ve pazar gününü beklemeye koyuldu.



Camia için seçimin hayırlı olmasını dileyen Başkan Nedim Topaloğlu, "Bu sezon yenilenen ve güçlenen yönetimimizle birlikte İzmirspor'umuzu hak ettiği noktalara getirmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz. Bir sezon önce ne yazık ki statü kurbanı olduğumuz Bölgesel Amatör Lig'e yeniden yükseldik. İzmirspor bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkacaktır" dedi.

"Aslında sezon biter bitmez bazı çalışmalar yaptık ancak seçimin ardından çalışmalarımıza hız verip somut adımlar atacağız" diyen Başkan Topaloğlu, "100 yıllık çınarı bu sene profesyonel liglere çıkarıp ardından da yaptığımız planlamayla çok daha üst liglerde izleteceğiz. Voleybolda altyapıdan yetiştirdiğimiz gençlerimiz ve yapacağımız önemli takviyelerle yine hedefi bir üst lige çıkmak olarak belirledik. Sportif başarı olmazsa olmazımız ancak bunun yanı sıra kulübümüzün maddi anlamda da daha iyi yerlere gelmesi için gerekli planlamaları da yaptık. Spor Toto teşkilatının da desteğiyle tesislerimizi bakıma alıp yenileyeceğiz. Türk sporuna birçok branşta sporcu armağan eden İzmirsporumuz, yetiştirici kimliğinden de ödün vermeyecek. Tüm camiamıza yakışan bir kongre olsun" diye konuştu. Topaloğlu, İşletir'e de başarı diledi.