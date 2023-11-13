İzmirli buz patencilerden 3 madalya

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Bulgaristan'daki Denkova Staviski Kupası Artistik Buz Pateni Yarışması'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmirli buz patencilerden 3 madalya
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13 Kasım 2023 13:39
İzmir Büyükşehir Belediyesporlu buz patenciler Doğa Güner, İpek Kara ve Dimitrii Mekhanova, Bulgaristan'dan 3 madalya ile döndü.

Uluslararası Buz Pateni Birliği tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Sofia Denkova Staviski Cup'ta Doğa Güner, Basic Novice Girls (III) kategorisinde birinci oldu.

Basic Novice Girls (II) kategorisinde İpek Kara ve Cubs Boys kategorisinde Dimitrii Mekhanova ise ikinci sırayı elde etti. Intermediate Novice Girls kategorisinde Gökçe Doğa Sezgi 11'inci ve Duru Çimen ise 19'uncu oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım Antrenörü Gamze Güner, "Çok mutluyuz, çok önemli bir başarı elde ettik. Çocuklarımızla ne kadar gururlansak azdır" dedi.

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