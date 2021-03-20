İzmir'in UEFA standartlarında hayalet stadı

İzmir'in merkeze 100 kilometre uzaklıktaki Tire'ye 60 milyon TL maliyetle yaptırılan UEFA standartlarındaki yeni stat, yalnız 1 yıl kullanıldıktan sonra atıl kaldı.



Kapılarını açtığı 2018 yılında kentin en modern ve en donanımlı stadı olan 15 bin taraftar kapasiteli tesiste 2 yıldır hiç profesyonel lig maçı oynanmadı. Maliyeti 60 milyon TL'yi bulan stadın yapım bedelinin 46 milyon TL'lik kısmını İzmir BŞB'si, kalanını Tire Belediyesi karşıladı.



Koronavirüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'den itibaren amatör lig ve altyapı maçları durdurulmak zorunda kalırken Tire'deki 15 bin kişilik tesis o dönemden beri tamamen sessizliğe büründü. Son 1 yıldır hiç maç oynanmayan stadın bakımı Tire Belediyesi çalışanları tarafından aksatılmadan sürdürülüyor.



Tarihleri 100 yıla yaklaşıp aşan Karşıyaka, Altay, Altınordu gibi kulüplerin bulunduğu kentte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yenilediği Alsancak Stadı da yeni sezonda kapılarını açacak.







