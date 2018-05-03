İzmir'in köklü ekibi Altay'da yeniden yükseliş heyecanı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde yer alan ve son hafta lideri konuk edecek Altay'ın teknik direktörü Özden Töraydın, cumartesi günü final maçına çıkacaklarını söyledi.En son 2002-2003'te Süper Lig'de yer alan Altay daha sonra 2003-2004'ten 2010-2011 sezonuna kadar kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de 4 kez play-off oynamasına rağmen Süper Lig vizesi alamadı.2010-2011'de 1. Lig'e, 2014-2015 sezonunda ise 2. Lig'e veda eden siyah-beyazlı ekip, geçen sezon 3. Lig 1. Grup play-off finalinde Kocaelispor'u yenerek tekrar 2. Lig'e yükseldi.Altay, bu sezon geride kalan 33 haftanın 6'sında liderlik koltuğunda yer aldığı TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü kritik bir müsabakaya çıkacak.Lider Gümüşhanespor'un 1 puan gerisinde yer alan siyah-beyazlı ekip, rakibini 5 Mayıs Cumartesi günü saat 15.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Altay rakibini mağlup ettiği takdirde 7 sezon sonra 1. Lig'e dönecek.Bu sezon 3 farklı teknik adamla çalışan Altay, sezona Cüneyt Biçer'le başladıktan sonra İsmet Taşdemir'le yoluna devam etmişti. Siyah-beyazlı ekipte daha önce sportif direktör olarak görev yapan Özden Töraydın, 31. haftadan itibaren takımın başına geçti.1959'da başlayan Türkiye 1. Futbol Ligi'nde İzmir'i 1982-1983 sezonuna kadar kesintisiz temsil eden Altay, en üst seviye ligde geçirdiği 41 yılla bu ligde en fazla mücadele eden takımlar içinde bulunuyor.Altay Teknik Direktörü Özden Töraydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda iki iddialı takımın ligin son maçında karşılaşmadığını söyledi. Böyle bir maça çıkacakları için şanslı olduğunu kaydeden Töraydın, şöyle konuştu:"Biz sezon başında şampiyonluk hedefiyle kurulmuş bir takımız. Bu ligin çok zor olacağını biliyorduk, çok takım iddialıydı, nitekim kendi aramızda konuşmalarda da son hafta çözülür diye düşünüyorduk. İnişler, çıkışlar oldu, üzüldüğümüz, sevindiğimiz noktalar oldu ama cumartesi günü final maçına çıkacağız. İyi bir maç olmasını diliyoruz. Gümüşhane takımı da pazartesi gününden itibaren İzmir'e gelmiş, onları İzmir misafirperverliğiyle ağırlayacağız ama sahada iyi bir mücadeleyle kupayı almak istiyoruz."Töraydın, Altay'da 3 yıldır sportif direktör olarak görev yaptığını, İsmet Taşdemir'in görevinden ayrılmasının ardından takımı tanıdığı için teknik direktörlük görevini kabul ettiğini söyledi.Teknik direktörlükle ilgili bir kariyer planlaması olmadığını kaydeden Töraydın, "Çocuklarla da konuştuğumuzda sonuçta son 4 haftada biz onlara ağabeylik, rehberlik yapmaya çalışıyoruz. Onlar da bizi hiç yalnız bırakmadılar, destek oldular. O sinerjiyle 3 maçımızı aldık, iyi mücadele ettiler. İnşallah final maçını da alırsak camiamıza hediye etmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.