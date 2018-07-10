İzmir'de TSYD Ege Kupası heyecanı

Bu sene 46. kez düzenlenecek Folkart TSYD Ege Kupası, 1-5 Ağustos'ta İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Folkart'ın sponsorluğunda Tire Belediyesi ve Konak Belediyesinin desteğiyle yapılacak turnuva 1-5 Ağustos'ta Tire Stadı'nda yapılacak.
Turnuvada Spor Toto 1. Lig temsilcileri Altay, Altınordu ve Balıksirspor Baltok'un yanı sıra TFF 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor mücadele edecek.
1 ve 3 Ağustos'ta eleme müsabakalarının oynanacağı turnuvada, ilk maçları galip tamamlayan takımlar 5 Ağustos'taki final mücadelesinde, mağluplar ise üçüncülük maçında karşılaşacak.
Turnuvanın maç programı şöyle:
1 Ağustos Çarşamba: 19.30 Altınordu-Menemen Belediyespor
3 Ağustos Cuma: 19.30 Altay-Balıkesirspor Baltok
5 Ağustos Pazar: 18.45 Üçüncülük, 21.15 Final
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Folkart'ın sponsorluğunda Tire Belediyesi ve Konak Belediyesinin desteğiyle yapılacak turnuva 1-5 Ağustos'ta Tire Stadı'nda yapılacak.
Turnuvada Spor Toto 1. Lig temsilcileri Altay, Altınordu ve Balıksirspor Baltok'un yanı sıra TFF 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor mücadele edecek.
1 ve 3 Ağustos'ta eleme müsabakalarının oynanacağı turnuvada, ilk maçları galip tamamlayan takımlar 5 Ağustos'taki final mücadelesinde, mağluplar ise üçüncülük maçında karşılaşacak.
Turnuvanın maç programı şöyle:
1 Ağustos Çarşamba: 19.30 Altınordu-Menemen Belediyespor
3 Ağustos Cuma: 19.30 Altay-Balıkesirspor Baltok
5 Ağustos Pazar: 18.45 Üçüncülük, 21.15 Final
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın