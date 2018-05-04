İzmir'de heyecan dolu futbol şöleni

Profesyonel liglerde İzmir'i temsil eden 5 takım, yarın şampiyonluk, play-off ve ligde kalma mücadelesi vereceği maçlara çıkacak.Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Altay, TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcileri Menemen Belediyespor ve Bucaspor'un yanı sıra TFF 3. Lig 2. Grup'ta Tire 1922 kritik maçlarını İzmir'de oynayacaklar.1. Lig'de Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in ardından play-off oynayacak 4. ekip İzmir'de belli olacak. Ligde son haftaya 52'şer puanla giren Altınordu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yarın saat 17.00'de Bornova Stadı'nda karşılaşacak. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a beraberliğin yeterli olduğu karşılaşmada Altınordu müsabakayı galip tamamladığı takdirde adını play-off'a yazdıracak.TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın saat 15.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda Altay-Gümüşhanespor maçı, 1. Lig'e doğrudan yükselen ekibi belirleyecek. 64 puana sahip lider Gümüşhanespor, müsabakadan en az 1 puan aldığı takdirde 1. Lig'e yükselecek. Müsabakayı Altay'ın kazanması halinde 1. Lig vizesini İzmir ekibi alacak. Ligin ilk devresinde iki takım arasındaki karşılaşmayı Altay, 2-0 kazanmıştı.Son hafta öncesinde liderlik için 3 takımın şansının olduğu TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, yarın saat 15.30'da Menemen İlçe Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek. Menemen Belediyespor, müsabakayı galip tamamlayıp, lider Hatayspor'un puan kaybı halinde adını 1. Lig'e yazdıracak.34. haftaya düşme hattında giren Bucaspor ise yarın saat 15.30'da Yeni Buca Stadı'nda Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. İzmir temsilcisinin mutlaka galip gelmesi gerektiği müsabakada 33 puanlı Bucaspor'un ligde kalması için rakipleri 36 puana sahip Amed Sportif Faaliyetler, 35'er puan sahip Tuzlaspor veya Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un puan kaybetmesi gerekiyor.Bucaspor, sezon sonunda Tuzlaspor'la aynı puana sahip olması takdirde rakibini geride bırakırken, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la puan eşitliği halinde rakibinin gerisinde kalacak. Sarı-lacivertli ekip, Amed Sportif Faaliyetler'le puan eşitliği halinde ise genel averaja bakılacak. Son maçlar öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'in -4, Bucaspor'un -11 averajı bulunuyor.Bu 4 takımın puan eşitliğinde veya Bodrum Belediyespor, Tuzlaspor ve Bucaspor'un aynı puana sahip olması durumunda lige veda edecek takım Bucaspor olacak.TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off iddiasını son haftaya taşıyan Tire 1922, yarın saat 15.30'da Tire Stadı'nda Anadolu Bağcılarspor'u konuk edecek. İzmir temsilcisi rakibini yendiği takdirde adını play-off'a yazdıracak. Aksi bir sonuçta Pazarspor ve Yeni Orduspor'un alacağı sonuçlar, Tire 1922'nin ligdeki konumunu belirleyecek.