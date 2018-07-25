İzmir'de Aziz Yıldırım'a flaş tepki!

TARAFTARLARDAN AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi.Sarı-lacivertli kafileyi Adnan Menderes Havalimanı'nda Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile kulübün 9 ve 11 yaş altı takımlarının futbolcuları karşıladı.Orhunbilge, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'ya çiçek verirken minik futbolcular ise Fenerbahçeli futbolculara incir ikram etti.Takımlarını havalimanında karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel, Valbuena ile Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer'e yoğun ilgi gösterdi.Sarı-lacivertli taraftarlar, kafile havalimanından ayrılırken "", "" şeklinde tezahürat yaptı.