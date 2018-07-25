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İzmir'de Aziz Yıldırım'a flaş tepki!

Hazırlık maçında Altınordu ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç için İzmir'e gitti. İzmir'de takımı karşılayan taraftarlar, eski başkan Aziz Yıldırım'a tepki gösterdi.

Kaynak: AA
İzmir'de Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
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25 Temmuz 2018 19:54
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü özel bir karşılaşma yapacak olan Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi Adnan Menderes Havalimanı'nda Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ile kulübün 9 ve 11 yaş altı takımlarının futbolcuları karşıladı.

Orhunbilge, Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu'ya çiçek verirken minik futbolcular ise Fenerbahçeli futbolculara incir ikram etti.

TARAFTARLARDAN AZİZ YILDIRIM'A TEPKİ

Takımlarını havalimanında karşılayan taraftarlar, Volkan Demirel, Valbuena ile Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı ve Berke Özer'e yoğun ilgi gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, kafile havalimanından ayrılırken "Aziz Yıldırım ihraç edilsin", "Aziz Yıldırım hesap verecek" şeklinde tezahürat yaptı.

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