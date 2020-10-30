İzmir'de 6.6 şiddetinde DEPREM!

İzmir ve Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Bursa , Çanakkale, Kırklareli, Manisa şehirlerininde depremi hissettiği belirtiliyor.





Gelişmeleri takip ediyoruz...

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 15 saniye süren 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurduMerkez üssü Seferihisar açıkları olan depremSporx.com olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "İzmir'e ve Seferihisar'a geçmiş olsun. Ölümlü bir haber gelmedi şu ana kadar. Biz tüm birimlerle görüşme içindeyiz. Herkes telaşlı ve evlerinden dışarıda."İstanbul'dan da hissedilen deprem hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" dedi.