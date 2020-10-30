İzmir'de 6.6 şiddetinde DEPREM!

İzmir'de İstanbul ve Marmara çevresinde de hissedilen 6,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi

Haber; Sporx.com
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İzmir'de 6.6 şiddetinde DEPREM!
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30 Ekim 2020 15:09
AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan ve 15 saniye süren 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem İzmir ve Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Balıkesir, Kütahya, Bursa , Çanakkale, Kırklareli, Manisa şehirlerininde depremi hissettiği belirtiliyor.

Sporx.com olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Gelişmeleri takip ediyoruz...

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin: "İzmir'e ve Seferihisar'a geçmiş olsun. Ölümlü bir haber gelmedi şu ana kadar. Biz tüm birimlerle görüşme içindeyiz. Herkes telaşlı ve evlerinden dışarıda."

Deprem, İstanbul'dan da hissedildi
İstanbul'dan da hissedilen deprem hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yerlikaya, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" dedi.









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