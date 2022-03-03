İzmir takımlarından Süper Lig'de fotokopi tablo

Altay ve Göztepe'nin evlerindeki grafikleri neredeyse bire bir aynı. Yeni stadında 1 kez gülen Altay ile hep dolu tribünlere oynayan Göz-Göz, iç saha performanslarıyla hayal kırıklığı yarattı

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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İzmir takımlarından Süper Lig'de fotokopi tablo
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03 Mart 2022 12:46
Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan ancak geride kalan 27 haftada aldıkları sonuçlarla kendilerini düşme potasında bulan Göztepe ve Altay, fotokopi gibi birbirine benzeyen bir istatistiğe imza attı.

Yeni stadındaki ilk galibiyetini geçen hafta G.Antep FK karşısında alan siyah-beyazlılar ile tribünlerindeki taraftar potansiyeline rağmen bu avantajını kullanamayan sarı-kırmızılı ekibin iç sahadaki ilginç tablosu dikkat çekiyor.

Göz-Göz, Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 de yenilgi alırken, Altay ise önce Bornova, ardından da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 7 de yenilgi aldı. İki ekip aldıkları bu sonuçlarla eşit miktarda puan toplayıp hanelerine 14'er puan yazdırdı.

İzmir ekipleri, rakip fileleri 14'er kez sarsarken, kalelerinde ise 18'er gole engel olamadı ve -4 averaja sahip oldu. İki İzmirli, bu averajla ligin son sırasında yer alan ve evinde -13 averajı bulunan Malatyaspor'un ardından ligdeki en kötü performansı sergileyen iki ekip oldu.

 

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