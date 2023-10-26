29 Ekim

İzmir pistinde 100'üncü yıl heyecanı

Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 28-29 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleşecek. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağımız bu anlamlı günde pistin yıldızları İzmir'de olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İzmir pistinde 100'üncü yıl heyecanı
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26 Ekim 2023 15:36
Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nın 2'nci Ayak yarışları, 28-29 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacağımız anlamlı hafta sonunda pistin yıldızları İzmir'de sahne alacak.

İzmir Park Yarış Pisti'ndeki organizasyonda sporcular pist branşında 1000 cc (A-B-C), 600 cc (A-B-C), SS300, Open500, 125 SP ve Yamaha R25 Kadınlar Kupası'nda, Süpermoto branşında ise 50cc, 65cc, 85cc, S3, Senior ve OPEN mücadelelerinde yarışacaklar.

İlk gün sıralama antrenmanlarının yapılacağı şampiyonanın açılış seremonisi ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü gerçekleştirilecek.

Yarışlar sonucunda dereceye girenlere ödülleri aynı gün saat 17.10'daki ödül töreninde verilecek.

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