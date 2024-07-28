İzmir'in olimpiyat gururu

Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İzmir kulüplerinin milli cimnastikçileri Ferhat Arıcan paralel barda, Adem Asil ise halkada finale kaldılar.



Paris'teki Bercy Arena'da dünya şampiyonu Şavkar Cimnastik Kulübü sporcusu Adem Asil, halka aletinde elde ettiği 14.866 puanla 5'inci olarak, Türk cimnastiğinin tek olimpiyat madalyalısı Göztepeli Ferhat Arıcan da paralel barda aldığı 15.033 puanla 7'nci olarak finale yükseldiler. Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ise atlama masası, kulplu beygir, barfiks, paralel bar, halka ve yer aletinde 247.559 puan toplayarak 9'uncu olurken, ilk 8 ülkenin yer aldığı finallere katılma şansını yitirdi.



