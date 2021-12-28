İzmir'in gündemi Beşiktaşlı oyuncular!

Süper Lig'in İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay Beşiktaş'tan Fabrice N'Sakala için görüşmelere başladı. Altay, N'Sakala dışında Gökhan Töre'yi de gündemine aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İzmir'in gündemi Beşiktaşlı oyuncular!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Aralık 2021 22:32
Fabrice N'Sakala
Fabrice N'Sakala
Beşiktaş
Süper Lig'in İzmir kulüpleri Göztepe ve Altay, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala için temaslara başladı.

Beşiktaş, N'Sakala'ya transfer görüşmeleri için izin verdi. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Sakala için bonservis talep etmeme kararı da aldı.

Altay'ın Fabrice N'Sakala dışında Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

29 yaşındaki Gökhan Töre'nin de N'Sakala gibi sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.