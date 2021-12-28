Süper Lig'in İzmir kulüpleri Göztepe ve Altay, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala için temaslara başladı.



Beşiktaş, N'Sakala'ya transfer görüşmeleri için izin verdi. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N'Sakala için bonservis talep etmeme kararı da aldı.



Altay'ın Fabrice N'Sakala dışında Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi de kadrosuna katmak istediği öğrenildi.



29 yaşındaki Gökhan Töre'nin de N'Sakala gibi sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



