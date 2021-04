İzmir iftara kaç dakika var?

İzmir iftar saati araması son dönemde Türkiye'de en çok aranan aramalar arasında yer aldı. İstanbul Ankara İzmir iftar saati aramaları, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok aranan sorular oldu. İşte İzmir'de iftara kalan süre, İzmir iftar ve imsak saati ile birlikte il il iftar vakitleri...Bu mübarek aya girilirken yani Ramazan-ı şerifin ilk akşamı (Ramazan'ın ilk gününe bağlayan gece) akşamla yatsı arasında nafile namaz olarak 2 rekat şükür namazı kılınabilir. Ramazan ayında ayrıca teravih namazı kılınacaktır.Ramazan ayında her akşam 2 rekat namaz kılmak. Namazın ilk rekatında Fatiha suresinden sonra 3 kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra şöyle denir:Münezzehtir gaflet etmeyen asıl koruyucu. Münezzehtir (kullarına ceza vermede) acele etmeyen merhametli. Münezzehtir her zaman kaim ve sabit olan ve (hiçbir zaman) kullarını unutmayan. Münezzehtir ebedi ve boş şeylerden uzak olan (Rab). Daha sonra Tesbihat-ı Erbaa'yı 7 kere söyler.Yüce Allah, pak ve münezzehtir. Hamd ve sena O'na mahsustur. Bir tek olan Allah'tan başka kulluğa layık ilah yoktur. O, vasfedenlerin vasfından yücedir. Ve sonra şu duayı okur:Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen; Her eksiklikten münezzehsin sen, ey azametli ve yüce (Allah)! Benim büyük günahlarımı bağışla. Sonra 10 kere salavat getirilir. Allah, bu iki rekatlı namaz kılanın 70 bin günahını bağışlar.her rekatta Fatiha Suresinden sonra 15 defa İhlas SuresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir SuresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kadir suresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 50 defa İhlas suresi ve namaz bittikten sonra 100 salavatHer rekatta Fatiha Suresinden sonra Mülk Suresi okunurHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 13 defa Kadir SuresiHer rekatta Fatiha Suresinden Sonra 10 defa İhlas Suresi ve namaz bittikten sonra 1000 defa Subhanallah(Akşam ve Yatsı namazı arasında kılınır) Her rekatta Fatiha'dan sonra 7 defa Ayete'l Kürsi ve namaz sonrası 50 salavatHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa İhlas SuresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 20 defa Kevser SuresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Kadir SuresiHer rekatta Fatih Suresinden sonra 25 defa İhlas suresiHer rekatta Fatiha Suresinden sonra 30 defa Zilzal Suresiİlk 2 Rekatta Fatiha'dan sonra 100 İhlas; Sonraki 2 Rekatta ise Fatiha'dan sonra 50 İhlas SuresiHer rekatta Fatiha'dan sonra 12 defa Tekasür SuresiFatiha'dan sonra istediği bir sure, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa İhlas ve namaz sonrası 100 defa "La İlahe İllallah" zikriHer rekatta Fatiha'dan sonra 25 defa Kevser SuresiHer rekatta Fatiha'dan sonra 1 defa Zilzal SuresiFatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilirFatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilirFatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilirFatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilirFatiha'dan sonra hangi sure okunmak istenirse okunabilirFatiha'dan sonra 10 defa İhlas suresiFatiha'dan sonra 100 defa İhlas suresiHer rekatta Fatiha'dan sonra Mülk Suresi, eğer bu mümkün olmazsa 25 defa İhlas SuresiHer rekatta Fatiha'dan sonra 100 defa Ayete'l Kürsi, 100 defa İhlas, 100 defa Kevser ve namazdan sonra 100 salavatHer rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas suresiHer rekatta Fatiha'dan sonra 20 defa İhlas ve namazdan sonra 100 salavatRamazan ayının ilk yirmi gününde her gece, her namaz iki rekat olmak üzere, 20 rekat namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekatı akşam namazından sonra ve on iki rekatı ise, yatsı namazından sonra kılınır. Ramazan ayının son on gününde ise, her gece 30 rekat namaz kılınır. Bunlardan sekiz rekatı akşam namazından sonra ve 22 rekatı ise, yatsı namazından sonra kılınır. 300 rekat ise, üç kadir gecesinde kılınır. Böylelikle bin rekatlı namaz tamamlanmış olur.İlk önce yatsı namazının sünneti kılınır ardından cemaatle yatsı namazının farzı kılınır. Farzın ardından yatsı namazının son 2 rekat sünneti kılınır. Bundan sonra müezzin kayyım teravih namazı için nidada bulunur.Böylece imam hatiple birlikte teravih namazına niyet edilerek başlanır.Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarının 2'şer rekat olarak kılınmasını tavsiye etmişse de 4'er rekat olarak da kılınmaktadır.Teravih namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Sırasıyla imam hatip ve cemaat "Sübhaneke duası" okur, sadece imam hatip "Euzü besmele" çeker ve "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Rüku ve secde yapılır.İmam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur rüku ve secde yapılır ardından tahiyyata oturulur. İki rekat şeklinde kılınacaksa imam ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik dualarıyla Rabbena duaları" okur ve selam verlir. Eğer 4'er rekat olarak kılınacaksa ilk tahiyyata oturulduğunda imam ve cemaat "Tahiyyat duası ve Salli, Barik duaları"nı okur sonra üçüncü rekata kalkılır.İmam hatip ve cemaat "Sübhaneke" sadece imam hatip "Euzü besmele, Fatiha ve zammı sure" okunur, rüku secdenin ardından dördüncü rekata kalkılır.Sadece imam hatip "Besmele, Fatiha ve zammı sure" okur, rüku secde yapılır ve oturulur. Bu oturuşta imam hatip ve cemaat "Tahiyyat duası, Salli-Barik ve Rabbena duaları"nı okuyarak sağ ve sol tarafa selam verilir. Teravih namazı toplam kaç rekat kılınacaksa rekatlarda sıralama bu şekilde devam eder. Teravih namazının ardından vitir namazı cematle kılınır.