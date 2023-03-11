İzmir filesinde dev derbi

İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ve Göztepe, 12 Mart Pazar günü Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda karşı karşıya gelecek.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Maçın biletleri tam 30, öğrenci 10 TL, protokol 200 TL'den satışa sunulurken, 0-6 yaş arası çocuklar salona ücretsiz girebilecek.
Grupta son olarak evinde takipçisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilerek 3'üncü mağlubiyetini alan lider Göztepe derbiyi kazanarak Play-Off öncesi zirvedeki yerini korumak istiyor. Geçen hafta AVR Atletik'i 3-2 mağlup eden 5'inci sıradaki Karşıyaka ise galip gelip ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe ilk yarıda ev sahibi olduğu derbide Karşıyaka'yı 3-1 yenmişti.
Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Maçın biletleri tam 30, öğrenci 10 TL, protokol 200 TL'den satışa sunulurken, 0-6 yaş arası çocuklar salona ücretsiz girebilecek.
Grupta son olarak evinde takipçisi İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 yenilerek 3'üncü mağlubiyetini alan lider Göztepe derbiyi kazanarak Play-Off öncesi zirvedeki yerini korumak istiyor. Geçen hafta AVR Atletik'i 3-2 mağlup eden 5'inci sıradaki Karşıyaka ise galip gelip ilk 4 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe ilk yarıda ev sahibi olduğu derbide Karşıyaka'yı 3-1 yenmişti.
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