Haber Tarihi: 02 Şubat 2023 16:13 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 16:13

İzmir'e kar yağacak mı? 2023 2 Şubat İzmir'e ne zaman kar yağacak?

MGM 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporlarını yayınladı. Yurt genelinde hafta boyunca birçok bölgede kar yağışı etkili olacak. Peki, İzmir'e kar ne zaman yağacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri...

İzmir'e kar yağacak mı? 2023 2 Şubat İzmir'e ne zaman kar yağacak?
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Sıcaklık rekorları ile geride bıraktığımız Ocak ayının son günlerinde kar yağışları bekleniyor. İzlanda üzerinden gelen soğuk hava kütlesinin etkisi altına girecek olan ülkemizin pek çok ilinde soğıuklar etkili olacak. Soğuk havalar beraberinde kar yağışlarını da getirecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar için de kar yağışı uyarısı geldi. Şubat ayının ilk günleri ülkemizin bazı illerinde yoğun kar yağışı görülecek.

İZMİR'E KAR YAĞACAK MI? 2023 ŞUBAT

2023 yılın Ocak ayının son günleri ve Şubat ayının ilk haftalarında İzmir için kar yağışı beklentisi duyurusu geldi. Meteoroloji uzmanlarından gelen açıklamaya göre kar yağışları bu kez İzmir semalarında da görülebilir. İzmir'de kar yağışının çok etkili olması beklenmiyor ancak gözle görülür bir kar yağışı bekleniyor.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'da aralıkla kar yağışı nihayet kendini gösterdi. Gece yarısı birçok ilçede etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde beyaz örtü oluşmasını sağladı. Cuma-Cumartesi günü gelecek olan yeni bir soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul'un kar yağışı alması bekleniyor.
İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 7 derece olacak. Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken aralıklarla karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

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