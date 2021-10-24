İzmir derbisinde kazanan Arkas

AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Altay Demirci)
Setler: 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 89 dakika (30, 28, 31)
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)
Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Altay Demirci)
Setler: 25-19, 25-20, 25-21
Süre: 89 dakika (30, 28, 31)