İzmir derbisinde kazanan Arkas

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Altekma'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İzmir derbisinde kazanan Arkas
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24 Ekim 2021 17:37
AXA Sigorta Efeler Ligi 4. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-0 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Candido, Efe Mandıracı, McDonnell (Caner Dengin)

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kirkit (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık, Garkoroudi, Altay Demirci)

Setler: 25-19, 25-20, 25-21

Süre: 89 dakika (30, 28, 31)


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