Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta mücadelesinde Darüşşafaka, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 93-71 mağlup etti.İlk 5 dakikada 9-8 Darüşşafaka'nın üstünlüğüyle geçilen müsabakada Johnson ve Bell'le sayılar üreten konuk ekip, Wilbekin'in son saniyede faul atışından bulduğu sayılarla ilk periyodu 19-16 önde tamamladı.İkinci periyodun başında Wilbekin ve Bell ile basketler bulan Darüşşafaka, 18. dakikada farkı 18 sayıya kadar çıkardı: 42-24. Konuk ekip Pınar Karşıyaka'da Kennedy'nin sayılarına rağmen devreyi 44-33 üstün bitirdi.Üçüncü periyodun başında Pınar Karşıyaka farkı 9 sayıya (47-38) kadar indirse de Bell, Johnson ve Wilbekin'le 10-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka, 25. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 57-38. Kalan bölümde farkı 27 sayıya (72-45) çıkaran konuk ekip, son periyoda 72-47 önde girdi.Son periyotta üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka, müsabakadan 93-71 galip ayrıldı.