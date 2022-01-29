İzmir derbisinde gülen taraf Arkas Spor!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma'yı 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir derbisinde gülen taraf Arkas Spor!
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29 Ocak 2022 22:02
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Arkas Spor, Altekma ile karşılaştı.

Mücadeleyi Arkas Spor 3-1 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ferhat Büyükpamukçu

Altekma: Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakcı (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Halil Dolaşık, Khani, Enes Atlı)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Bertuğ Öndeş, Candido, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Batuhan Avcı)

Setler: 20-25, 25-23, 22-25, 17-25

Süre: 119 dakika (28, 32, 32, 27)

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